Правительство Армении планирует на 2018-2020 годы ежегодный 5,3-процентный экономический рост

Правительство Армении планирует на 2018-2020 годы ежегодный экономический рост в среднем на 5,3%. Правительство Армении одобрило среднесрочную программу расходов на 2018-2020 годы, которая послужит основой для разработки госбюджета Армении на 2018 год, а также прояснит приоритеты налогово-бюджетной политики правительства Армении и политики расходов на ближайшие 3 года, а также устанавливает показатели ежегодного экономического роста.

Как передает «Арменпресс», в частности, правительство Армении планирует на 2018-2020 годы ежегодный экономический рост в среднем на 5,3% за счет услуг и промышленного производства. На 2017 год запланирован экономический рост на 3.3%, на 2018-2020 годы, соответственно, на 4.7%, 5.4% и 5.7%. В сферах услуг и промышленного производства запланирован экономический рост, соответственно, на 2.3% и 1.4%.

Министр финансов Армении Вардан Арамян сказал, что внедрение системы среднесрочной программы расходов на 2018-2020 годы направлено на решение следующих проблем: улучшение макроэкономических показателей за счет формирования реалистичного пакета ресурсов, способствование эффективному перераспределению бюджетных отчислений по отраслям, повышение качества разрабатываемых программ и пр.

«Система среднесрочной программы расходов – перманентный процесс, представляющий собой, по сути, логическую цепочку «формулировка политики - планирование – бюджетирование». Она позволяет смягчить возможные несоответствия между доступными бюджетными средствами и требуемыми расходами, а также вносить необходимы корректировки»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По программе предполагается, что соотношение доходы бюджета/ВВП будет колебаться в пределах 23.4-23,6%, а в случае формирования за счет внутренних ресурсов - в пределах 22,8–23,3%.