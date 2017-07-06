В Армении электронной системой будут предотвращены злоупотребления разделом отдыха в социальном пакете

Внедрение электронной системы в сферу охраны отдыха в социальном пакете сделает доступным и контролируемым процесс, предупреждая злоупотребления. Предусмотрено также утверждение формы-образца для заключения договоров между туроператорами и потребителями. В беседе с “Арменпресс” первый заместитель председателя Государственного комитета по туризму Мехак Апресян говорил также о разработке нового проекта, который пока находится на стадии рабочего обсуждения в правительстве.

«Для предотвращения злоупотреблений с социальными пакетами с частным сектором и с заинтересованными государственными органами управления обсудили некоторые механизмы. В регламент внесены соответствующие поправки, разработан проект и представлен правительству. Исправленный проект предполагает внедрение электронной системы в сферу охраны отдыха в социальном пакете, что сделает процесс более прозрачным и контролируемым. Он также будет более легким в применении и для туроператоров, и для потребителей. Операторы не будут вынуждены раз в три месяца предоставлять отчетность, а мы каждый день будем наблюдать ее через электронную систему» - сказал Мехак Апресян.

Предусмотрено также утверждение формы-образца для заключения договоров между туроператорами и потребителями. Скорректированы все требования. По утверждению Апресяна, в начальный период государственное вмешательство между туроператорами, объектами гостиничного бизнеса и потребителями было минимальным. Туроператоры формировали пакеты и продавали. Вмешательство наличествовало в отношениях туроператор-потребитель для защиты интересов потребителей. Но развитие событий показало, что долю вмешательства государства нужно увеличить.

«Согласно новому проекту увеличивается вмешательство также в отношениях между туроператорами и объектами гостиничного бизнеса. Утверждаются определенные условия, согласно которым туроператор, периодически нарушающий договор с объектом гостиничного бизнеса понесет ответственность, выйдя из службы охраны отдыха в социальном пакете», - отметил он и добавил, что электронная система предполагает также повышение важности индивидуального подхода, что также поднимет качество услуг.