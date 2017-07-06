СМИ: оборонные предприятия КНДР обладают неограниченными возможностями

Проведенное в КНДР испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" свидетельствует о неограниченных возможностях оборонной промышленности страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в четверг в газете "Нодон синмун" в связи с осуществленным 4 июля запуском МБР, которое в Пхеньяне назвали успешным.

При этом ЦТАК подчеркивает, что оборонная промышленность КНДР "опирается только на собственные силы". Информагентство предупредило, что КНДР "не будет обсуждать проблему ядерных вооружений и баллистических ракет за столом переговоров до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике в отношении Пхеньяна". А все попытки администрации США "запугать КНДР, располагающей в настоящее время МБР, атомной и водородной бомбами, обречены на провал".

"Континентальная часть США находится в пределах досягаемости ударных средств КНДР, стратегическая позиция которой вышла на новый уровень", - подчеркивает агентство. "Поэтому всем тем, кто желает иметь дело с народной республикой, мы рекомендуем осознать это обстоятельство", - резюмирует ЦТАК.