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Правительство рассмотрит банковские операции социально необеспеченных лиц


Правительство рассмотрит банковские операции  и сделки по продаже недвижимости, внесенных в списки социально необеспеченных лиц. Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении отметил, что с целью регулирования ситуации необходимо исследовать и учесть  целостную информацию о банковских операциях и связанных с правами о недвижимости действиях. Карен Карапетян поручил министру труда и социальных вопросов и предложил председателю Центробанка в месячный срок  обсудить информацию о банковских операциях лиц, внесенных в списки необепеченных семей и представить предложения.

Как передает «Арменпресс»,  премьер-министр поручил министру местного управления и развития, главам администраций районов, начальнику управления Государственным имуществом и предложил мэру г. Еревана в двухмесячный срок обработать имеющиеся данные людей в хранилище Кадастра Государственного комитета и представить их министру труда и социальных вопросов с целью их примемения в процессе оценки.

“Хотим знать всю информацию о социально необеспеченных семьях, недвижимости и т.д., чтобы не получилось, что мы содействуем семьям, которые в этом не нуждаются”, - сказал глава правительства.

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