Европейские индексы - 05-07-17

МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 12453.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5180.10 пункта, британский FTSE вырос на 0.14% и составил 7367.60 пункта, российский MICEX вырос на 0.21% и составил 1921.38 пункта, а RTSI снизился на 0.89% и составил 1008.37 пункта.