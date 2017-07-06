Европейские индексы - 05-07-17
МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 12453.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5180.10 пункта, британский FTSE вырос на 0.14% и составил 7367.60 пункта, российский MICEX вырос на 0.21% и составил 1921.38 пункта, а RTSI снизился на 0.89% и составил 1008.37 пункта.
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- 09:07 Европейские индексы - 05-07-17
- 09:05 Американские индексы - 05-07-17
- 09:03 Цены на цветные металлы - 05-07-17
- 09:01 Цены на драгоценные металлы снизились - 05-07-17
- 09:01 Цены на нефть снизились - 05-07-17
- 09:00 Предстоящие новости: 6.07.2017
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