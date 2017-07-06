Предстоящие новости: 6.07.2017

Государственное информационное агентство « Арменпресс » представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 6-го июля, состоится внеочередное заседание НС РА pо инициативе правительства Армении, по повестке инициатора.

Сегодня, 6-го июля, состоится очередное заседание правительства Армении.

В Суде общей юрисдикции округов Кентрон и Норк-Мараш продолжается процесс по делу Ани Ованисян.

Сегодня, 6-го июля, состоится круглый стол по теме Армения – два года в ЕАЭС. Первые результаты. Будут присутствовать главы госорганов, представители ЕЭК, вице-премьер Ваче Габриелян, министр экономического развития РА Сурен Караян, министр по вопросам макроинтеграции ЕАЭС Татьяна Валовая и др.

Представители офиса ЕС в Ереване поедут в Талин, где производится оборудование по получению синтезированного газа – незаменимых для приграничных районов. Состоится церемония безвозмездной передачи 6 комплектов.

В Ереване стартует международная конференция на тему «Усовершенствование ухода за новорожденными с малым весом». Организаторы - Армянская ассоциация врачей-неонаталогов и Программа повышения качества ухода за новорожденными с малым весом, финансируемая АМР США. С приветственным словом выступят министр здравоохранения РА Левон Алтунян и директор армянского представительства АМР США Дебора Гризер.

В рамках программы «Ереванское лето-207» отмечается День переводчиков – Св.Саака и Месропа. Перед книжными магазинами Еревана состоятся открытые армарки-продажи литературы.

Сегодня, 6-го июля, состоится пресс-конференция организаторов МКФ «Золотой абрикос» и «Британский совет Армении». Тема: совместные программы с БТС.

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