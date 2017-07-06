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Предстоящие новости: 6.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 6-го июля, состоится внеочередное  заседание  НС РА pо инициативе  правительства Армении,  по повестке  инициатора.

Сегодня, 6-го июля, состоится очередное  заседание  правительства Армении. 

В Суде общей  юрисдикции округов  Кентрон и Норк-Мараш продолжается процесс по делу Ани  Ованисян.

Сегодня, 6-го июля, состоится круглый стол по теме Армения – два года в  ЕАЭС. Первые  результаты. Будут присутствовать главы госорганов, представители ЕЭК, вице-премьер Ваче  Габриелян, министр экономического развития  РА  Сурен Караян, министр по вопросам макроинтеграции ЕАЭС Татьяна Валовая  и др.    

Представители офиса ЕС в Ереване поедут в Талин, где  производится оборудование по получению синтезированного газа – незаменимых для  приграничных районов.  Состоится церемония  безвозмездной  передачи 6 комплектов.

В Ереване стартует международная  конференция на тему «Усовершенствование  ухода за новорожденными с малым весом». Организаторы - Армянская ассоциация врачей-неонаталогов и Программа  повышения  качества ухода за новорожденными с малым весом, финансируемая  АМР США. С приветственным словом выступят министр здравоохранения  РА  Левон Алтунян и директор армянского представительства АМР США Дебора  Гризер.

В рамках программы  «Ереванское  лето-207» отмечается  День переводчиков – Св.Саака и Месропа. Перед книжными магазинами Еревана состоятся открытые армарки-продажи литературы.

Сегодня, 6-го июля, состоится пресс-конференция организаторов  МКФ «Золотой  абрикос» и «Британский совет Армении». Тема: совместные  программы  с БТС.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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