Руководство Азербайджана несет ответственность за все жертвы своих провокаций: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ответил на вопросы программы “Оракарг” Общественного телевидения о последних действиях Азербайджана. Арменпресс представляет вопросы и ответы г-на Кочаряна:

Вопрос: Господин Кочарян, какую оценку можно дать последним действиям Азербайджана, направленным на обострение ситуации?

Ответ: Это очередное преступление наследственного режима Баку, основанного на ненависти против соседнего народа и крови собственного народа.

Очевидно, что отказ Азербайджана от внедрения механизма расследования инцидентов преследует цель возлагать на армянские стороны ответственность за им же предпринимаемые непрерывные провокации.

До тех пор, пока Азербайджан не выполняет свои международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о прекращении военных действий и огня между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией от 1994-1995гг., отказывается от осуществления достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, направленных на укрепление режима прекращения огня, и продолжает инициировать вооруженные провокации против Арцаха и Армении, именно руководство Азербайджана несет ответственность за все жертвы этих провокаций, независимо от их национальной принадлежности.

Вопрос: Как Вы прокомментируете реакцию министерства иностранных дел Турции по поводу вышеупомянутой ситуации?

Ответ: Во время инициированной Азербайджаном агрессии в апреле прошлого года, Турция не только не осудила направленное использование Азербайджаном в качестве мишени мирного населения Арцаха, включая убийство детей, варварское расчленение пожилых людей, обезглавливание в стиле ИГИЛ попавших в плен армянских солдат, но и, по сути, поощряла эти военные преступления.

С другой стороны, Турция заявляет, что осуждает жертвы среди мирного азербайджанского населения в результате инициированной именно Азербайджаном провокации, не упоминая при этом, что основной причиной этому является политика Баку по использованию собственного мирного населения в качестве живого щита.

Получается, что осуждение или соболезнование для Турции обусловлены лишь национальной принадлежностью, что вне любого цивилизованного комментария.