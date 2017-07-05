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Азербайджан повышает градус армянофобии у своего общества – Мелик-Шахназарян о фотографии мертвого ребенка


В связи с тиражированием и спекуляциями по поводу  фотографии мертвого ребенка политолог Грант Мелик-Шахназарян считает поведение  азербайджанской  стороны грубым нарушением этических норм. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Арменпресс. 

- Господин Мелик-Шахназарян, как  вы  оцениваете образ действий  Азербайджана, когда он,  искусственно провоцируя напряженность и прикрываясь мирным населением как  щитом, распространяет фотографию мертвого ребенка и искажает ситуацию?

- В прошлом апреле в результате ракетного обстрела азербайджанцев погиб армянский  ребенок, однако у арцахской стороны и  в мыслях не было публиковать какие-либо фотографии. Тиражирование  фотографии азербайджанского ребенка, погибшего в результате инцидента  4  июля, совершенно однозначно говорит об одном: в  Азербайджане  не  только не  уважают этические  нормы, но и совершенно сознательно повышают и без того высокий градус армянофобии в  своем обществе. Конечно, очень важно, чтобы  для международной  общественности была  очевидна разница в мировосприятии двух обществ.  В  апреле-2016 в  Азербайджане  прославляли разбойников, отрубивших голову  человека в военной  форме. А  арцахская сторона выражает боль и сочувствие в  связи со смертью азербайджанского ребенка, хотя  виновник  его смерти – военные  противной  стороны.

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из  минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый  миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый  гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.),     а в 20:20-20:30-  из огневой  точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для  подавления  наступательной  активности  противника в 20:31-20:40 передовые  части АО  вынуждены  были предпринять ответные действия, в  результате  чего нанесен ущерб огневой  точке в селе Алханлы. По достоверной  информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник  понес потери. У  АО потерь нет.

Азербайджан  объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.



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