Азербайджан повышает градус армянофобии у своего общества – Мелик-Шахназарян о фотографии мертвого ребенка

В связи с тиражированием и спекуляциями по поводу фотографии мертвого ребенка политолог Грант Мелик-Шахназарян считает поведение азербайджанской стороны грубым нарушением этических норм. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Арменпресс.

- Господин Мелик-Шахназарян, как вы оцениваете образ действий Азербайджана, когда он, искусственно провоцируя напряженность и прикрываясь мирным населением как щитом, распространяет фотографию мертвого ребенка и искажает ситуацию?

- В прошлом апреле в результате ракетного обстрела азербайджанцев погиб армянский ребенок, однако у арцахской стороны и в мыслях не было публиковать какие-либо фотографии. Тиражирование фотографии азербайджанского ребенка, погибшего в результате инцидента 4 июля, совершенно однозначно говорит об одном: в Азербайджане не только не уважают этические нормы, но и совершенно сознательно повышают и без того высокий градус армянофобии в своем обществе. Конечно, очень важно, чтобы для международной общественности была очевидна разница в мировосприятии двух обществ. В апреле-2016 в Азербайджане прославляли разбойников, отрубивших голову человека в военной форме. А арцахская сторона выражает боль и сочувствие в связи со смертью азербайджанского ребенка, хотя виновник его смерти – военные противной стороны.

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.), а в 20:20-20:30- из огневой точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для подавления наступательной активности противника в 20:31-20:40 передовые части АО вынуждены были предпринять ответные действия, в результате чего нанесен ущерб огневой точке в селе Алханлы. По достоверной информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник понес потери. У АО потерь нет.

Азербайджан объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.