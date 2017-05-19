Анонс мероприятий на 6 июля
17:40, Июль 05, 2017
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 21:06 Руководство Азербайджана несет ответственность за все жертвы своих провокаций: замминистра ИД Армении
- 20:49 Азербайджан повышает градус армянофобии у своего общества – Мелик-Шахназарян о фотографии мертвого ребенка
- 17:40 Анонс мероприятий на 6 июля
- 17:10 "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках по "Турецкому потоку"
- 16:48 Прячась за спиной собственного населения, Азербайджан грубо нарушает нормы международного права – Левон Мнацаканян
- 16:34 Мирное население стало заложником политики азербайджанских властей – МИД НКР
- 16:01 Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге из-за саммита G20
- 16:00 Путин и Трамп обсудят перспективы урегулирования в Сирии
- 15:52 Китайские ученые впервые успешно клонировали 13 свиней при помощи роботов
- 15:29 Министр ИД РА Налбандян провел телефонные беседы с сопредседателями МГ и Каспшиком
- 14:45 В одном из терминалов аэропорта Манчестера проходит эвакуация
- 14:40 ЦБ выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского
- 14:13 Эти документы обличают вооружающий террористов Азербайджан – болгарский журналист надеется на санкции (эксклюзивное интервью)
- 13:45 Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
- 13:42 Пять человек погибли в результате взрыва ракеты на пляже в Ливии
- 13:40 Наводнение в Индии унесло жизни не менее 20 человек
- 13:36 Основная вина за неурегулированность армяно-турецких отношений полностью лежит на Турции – Ричард Киракосян
- 13:32 НАТО готово продолжить тесное сотрудничество с Арменией – посол Польши в РА
- 13:30 Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями
- 13:18 Сотрудничество НАТО и Армении предельно транспарентно – Матиас Кислер
- 13:13 Вражеских детей не бывает – Сенор Асратян о провокации Азербайджана
- 13:12 Дональд Трамп отправляется с визитом в Польшу
- 13:07 Опубликована карта в доказательство того, что Азербайджан размещает огневые точки в населенных пунктах
- 12:48 Президент Бако Саакян подписал законы
- 12:45 НКР опровергла азербайджанскую информацию о ранении военнослужащих АО
- 12:06 Армения надежный партнер для НАТО – Росариа Пуглиси
- 11:42 В Японии из-за ливней объявили эвакуацию почти для 20 тысяч человек
- 11:36 Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум
- 11:23 Азербайджан должен выполнять венские и санкт-петербургские соглашения:пресс- секретарь МИД Армении
- 11:18 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров
- 10:53 Европейские индексы - 04-07-17
- 10:51 Американские индексы не изменились - 04-07-17
- 10:50 Цены на цветные металлы - 04-07-17
- 10:48 Цены на драгоценные металлы выросли - 04-07-17
- 10:46 Цены на нефть выросли - 04-07-17
19:57, 30.06.2017
Просмотрели 2342 раз Применение Азербайджаном силы является серьезной угрозой региональной безопасности: замминистра ИД Армении
13:27, 28.06.2017
Просмотрели 2240 раз IdeA помогает восстановлению Верхней мечети в Шуши
14:49, 30.06.2017
Просмотрели 2137 раз Известный израильский политолог считает неприемлемым составление Азербайджаном «черных списков» из-за посещений Арцаха
17:18, 29.06.2017
Просмотрели 2112 раз Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии
10:32, 28.06.2017
Просмотрели 2103 раз Бако Саакян присутствовал на открытии семинара "Проблемы и перспективы высшего образования"