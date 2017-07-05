"Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках по "Турецкому потоку"

"Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто.

Венгрия считает поставки газа по "Турецкому потоку" самым оптимальным сценарием, поскольку другие способы поставки газа — через Румынию или Хорватию — еще не проработаны, сообщает агентство. "По этой причине, у Венгрии есть интерес получать газ с юга", — цитирует агентство Сийярто.

При этом продолжение "Турецкого потока" до Венгрии будет построено до конца 2019 года, сообщает агентство. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Во вторник Сийярто сообщал, что в среду проведет переговоры с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.