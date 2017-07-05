Прячась за спиной собственного населения, Азербайджан грубо нарушает нормы международного права – Левон Мнацаканян

Военно-политическое руководство Азербайджана превратило в закономерность размещение огневых точек поражения в приграничных селах и обстрел с этих точек арцахских позиций. Как передает Арменпресс, так ответил на вопрос interfax.ru министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

- Господин министр МО Азербайджана распространило заявление, в котором обвиняет армянскую сторону в обстреле мирного населения 4 июля и убийстве гражданских лиц. Ваш комментарий?

- Сразу же скажу: Армия Арцаха никогда не совершала наступательных действий, но всегда была готова обуздать любую провокацию что касается заявления МО Азербайджана, что якобы армянская армия обстреляла село Алханлу, вследствие чего погибли мирные граждане, то есть это есть не иное, как циничное дезинформирование международной общественности ценой крови невинных граждан. Армянская армия никогда не обстреливала мирное население – это присуще нашему противнику. Нашей мишенью были, и отныне будут только те военные пункты, откуда противник обстреливает наши позиции.

Жаль, что военно-политическое руководство Азербайджана превратило в закономерность размещение огневых точек поражения в приграничных селах и обстрел с этих точек арцахских позиций. Иными словами, прячась за спиной собственного населения, Азербайджан грубо нарушает нормы международного права если противник понес потери среди мирного населения, то мы только можем выразить сожаление. В то же время со всей ответственностью заявляю: как до сего дня, так и впредь ВС Арцаха будут в полной мере пользоваться своим правом и в случае необходимости давать прицельный и несимметричный ответ наступательной активности противника.

Советуем азербайджанской стороне воздерживаться от военных авантюр, чреватых непредсказуемыми последствиями и искать решение всех проблем за столом переговоров, тем более что это в интересах двух народов.