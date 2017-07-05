Путин и Трамп обсудят перспективы урегулирования в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге планируют обсудить взаимодействие по Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"По Сирии, я думаю, что сирийское урегулирование, астанинский процесс. Наверное, вопросы взаимодействия России и Америки, возможно, и в случае готовности на это со стороны США в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом. Кроме того, перспективы внутрисирийского регулирования", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных темах относительно Сирии на встрече. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля "на полях" саммита G20.