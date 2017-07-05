Эти документы обличают вооружающий террористов Азербайджан – болгарский журналист надеется на санкции (эксклюзивное интервью)

В связи с наделавшей шума публикацией болгарского журналиста Диляны Гайтанджиевой о незаконных поставках Азербайджаном вооружений террористам Арменпресс представляет эксклюзивное интервью с журналисткой.

- Существуют ли иные сведения или факты о незаконных поставках Азербайджаном оружия и боеприпасов террористам, которые вы еще не опубликовали? Намерены ли вы представить их общественности?

- Я проверила и опубликовала находящиеся в моем распоряжении все сведения, полученные мной в посольстве Азербайджана в Болгарии. Я не щадила ничто и никого. Я как военный корреспондент, на собственном опыте усвоила одно: первая жертва любой войны – правда. Не скрывала и не собираюсь скрывать или искажать любой факт, связанный не только с Азербайджаном (в данном исследовании), но и с каким-либо иным участником, кто поставляет оружие и боеприпасы террористам. В Сирии на моих глазах умирали многие из гражданского населения, которых погубило именно такое оружие – как потом выяснилось, переданное по дипломатическим каналам. Мир должен узнать правду. И это не только бизнес ради денег, это бизнес, замешанный на крови детей и невинных людей, и он должен быть прекращен немедленно.

- Как вы прокомментируете незаконные перевозки и распространение оружия и боеприпасов Азербайджаном, что направлено на стимулирование террористических действий по всему миру?

- Когда мне в руки попали эти документы, я была в шоке. Не могла поверить, что это возможно, что какая-то государственная компания может прикрываться дипломатическим статусом и перевозить оружие. Эти документы изобличают Азербайджан как международного распространителя оружия с целью стимулирования международного терроризма. Власти Азербайджана, будучи в курсе, использовали эту систему в течение 3 лет. Это чудовищно. И это касается не только данной компании. В этом деле активно замешаны власти Азербайджана, которые за 3 года осуществили 350 дипломатических рейсов для прикрытия перевозки оружия.

- Как вы думаете, как должны реагировать международные СМИ и мировая общественность на эти факты и документы, которые раскрывают активное участие руководства Азербайджана в распространении вооружений?

- Я призываю мировую общественность, Совбез ООН, мировые СМИ – предпринять незамедлительные шаги к расследованию этих фактов. Они уже доказаны, и если сильные мира сего хотят выглядеть честными и действительно бороться с терроризмом, они должны перекрыть поставку оружия тем, против кого, как они уверяют, они борются. Я говорю о США и Саудовской Аравии – основных пользователей оружия, перевозимого Азербайджаном дипломатическими путями.

- А что вы думаете о санкциях в отношении Азербайджана за такую незаконную политику, они могут предотвратить подобные шаги?

- ООН должна применить санкции против всех тех государств, которые вовлечены в содействие террористам. Удручает то, что некоторые постоянные представители Совбеза ООН вовлечены в этот процесс. Но они это называют помощью умеренной оппозиции. Я освещаю войну в Сирии со дня ее возникновения, но ни разу не увидела там умеренной оппозиции. Как может быть умеренной оппозиция, если она вооружена тяжелым вооружением и обезглавливает людей?!

Беседу вел Давид Мамян