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Эти документы обличают вооружающий террористов Азербайджан – болгарский журналист надеется на санкции (эксклюзивное интервью)


В связи с наделавшей шума публикацией болгарского журналиста Диляны Гайтанджиевой о  незаконных поставках  Азербайджаном вооружений террористам Арменпресс представляет эксклюзивное  интервью с журналисткой.

- Существуют ли иные сведения  или факты  о  незаконных поставках  Азербайджаном оружия  и боеприпасов террористам, которые вы  еще  не  опубликовали? Намерены  ли вы представить их общественности?

- Я  проверила и опубликовала находящиеся  в  моем распоряжении все сведения, полученные мной  в  посольстве  Азербайджана в  Болгарии. Я  не  щадила  ничто и никого. Я как  военный  корреспондент, на собственном опыте усвоила  одно: первая жертва  любой  войны – правда. Не скрывала и не  собираюсь скрывать или искажать любой  факт, связанный  не  только с  Азербайджаном (в  данном исследовании), но и с каким-либо иным участником, кто поставляет оружие  и боеприпасы  террористам. В  Сирии на моих глазах умирали многие из гражданского населения, которых погубило именно такое  оружие – как  потом выяснилось, переданное  по дипломатическим каналам. Мир должен узнать правду. И это не  только бизнес ради денег, это бизнес, замешанный  на  крови детей  и невинных людей, и он должен быть прекращен немедленно. 

- Как вы прокомментируете незаконные перевозки и распространение оружия и боеприпасов  Азербайджаном, что направлено на  стимулирование террористических действий  по всему  миру?

- Когда мне  в руки попали эти документы, я  была  в  шоке. Не  могла поверить, что это возможно, что какая-то государственная компания может прикрываться дипломатическим статусом и перевозить оружие. Эти документы  изобличают Азербайджан как международного распространителя оружия с целью стимулирования международного терроризма. Власти Азербайджана, будучи в  курсе, использовали эту  систему  в  течение  3  лет.  Это  чудовищно. И это касается не  только данной  компании. В  этом деле активно замешаны  власти Азербайджана, которые  за 3  года осуществили 350 дипломатических рейсов для  прикрытия  перевозки оружия.  

- Как  вы думаете, как  должны  реагировать международные  СМИ  и мировая  общественность на эти факты  и документы, которые  раскрывают активное  участие  руководства Азербайджана в  распространении вооружений?

- Я призываю мировую общественность, Совбез ООН, мировые  СМИ – предпринять незамедлительные шаги к  расследованию этих фактов. Они уже доказаны, и если сильные мира сего хотят выглядеть честными и действительно бороться  с терроризмом, они должны  перекрыть поставку оружия тем,  против кого, как  они уверяют, они борются. Я  говорю о США  и Саудовской  Аравии – основных пользователей оружия, перевозимого Азербайджаном дипломатическими путями.   

- А что вы думаете  о санкциях в  отношении Азербайджана  за такую незаконную политику, они могут предотвратить подобные шаги?

- ООН должна применить санкции против  всех тех государств, которые  вовлечены в содействие  террористам. Удручает то, что некоторые  постоянные  представители Совбеза ООН вовлечены в  этот процесс. Но они это называют помощью умеренной  оппозиции.  Я освещаю войну в Сирии со дня  ее возникновения, но ни разу  не  увидела  там умеренной  оппозиции. Как  может быть умеренной  оппозиция, если она вооружена  тяжелым вооружением и обезглавливает людей?!

 

Беседу  вел Давид Мамян

 

 

 



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