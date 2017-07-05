Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов

6, 8-9 июля на территории Армении, особенно в северных районах, в вечерние часы ожидаются дождь и гроза. 10 июля в Сюнике и Арцахе, 7- в значительной части областей вечером ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град. Возможно усиление ветра до 18-23 м/с.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 6-9 июля понизится на 4-6 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре МЧС РА.

В Ереване 8-10 июля погода ожидается без осадков.

6-7 июля вечером отдельных частях города возможен кратковременный дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/с.