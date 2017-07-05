Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов


6, 8-9  июля на  территории Армении, особенно в  северных районах, в вечерние  часы ожидаются дождь и гроза. 10  июля в  Сюнике и Арцахе, 7- в значительной части областей вечером ожидается кратковременный дождь и гроза, в  отдельных районах  возможен град. Возможно усиление  ветра до 18-23 м/с.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 6-9 июля  понизится на 4-6 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре  МЧС РА.

В Ереване  8-10 июля погода ожидается без осадков.

6-7  июля вечером  отдельных частях города возможен кратковременный дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление  ветра до 17-20 м/с.

 

 



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