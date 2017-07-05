Пять человек погибли в результате взрыва ракеты на пляже в Ливии

По меньшей мере пять человек погибли и 25 пострадали в результате взрыва ракеты на одном из пляжей столицы Ливии, Триполи. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его сведениям, взрыв произошел на прибрежной полосе недалеко от аэропорта на востоке города. Информации о возможных исполнителях обстрела не приводится. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.





