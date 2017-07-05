Наводнение в Индии унесло жизни не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли на северо-востоке Индии с начала сезона дождей, который привел к наводнениям и сходу оползней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.



Департамент реагирования на чрезвычайные ситуации штата Ассам отметил, что жертвы либо утонули, либо получили травмы со смертельным исходом из-за обрушения домов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ливневые дожди, шедшие на протяжении двух последних недель, привели к разливу реки Брахмапутра, сообщает агентство, отмечая, что порядка 400 тысяч человек из 750 деревень в штате Ассам покинули свои дома.



