Основная вина за неурегулированность армяно-турецких отношений полностью лежит на Турции – Ричард Киракосян

Основная вина за неурегулированность армяно-турецких отношений полностью лежит на Турции. В ходе форума «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении» такое мнение высказал глава Центра региональных исследований Ричард Киракосян.

«Армения сделала все от нее зависящее для урегулирования отношений с Турцией без всяких предварительных условий. Это один из тех шагов президента Сержа Саргсяна, которые я поддерживаю», - как передает Арменпресс, сказал Киракосян.

Он добавил, что Турция стала весьма непредсказуемой и опасной страной. По словам Киракосяна, решение Германии вывести войска с турецкой базы «Инджирлик» показывает, что Турция стала очень опасной.