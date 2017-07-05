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Основная вина за неурегулированность армяно-турецких отношений полностью лежит на Турции – Ричард Киракосян


Основная вина за неурегулированность армяно-турецких отношений полностью лежит на  Турции. В ходе форума «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении» такое  мнение  высказал глава Центра региональных исследований Ричард Киракосян.

«Армения  сделала все от нее зависящее для  урегулирования отношений  с Турцией  без всяких предварительных условий. Это один из тех шагов президента  Сержа Саргсяна, которые  я поддерживаю», - как  передает Арменпресс, сказал Киракосян.

Он добавил, что Турция стала весьма  непредсказуемой  и опасной  страной. По словам Киракосяна, решение  Германии вывести войска с турецкой  базы  «Инджирлик» показывает, что Турция  стала очень опасной.

 



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