НАТО готово продолжить тесное сотрудничество с Арменией – посол Польши в РА

Посол Польши в РА Ежи Новаковски считает важным тесное сотрудничество НАТО с Арменией. В ходе форума «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении» посол Новаковски подчеркнул, что для них важно сотрудничество НАТО с Арменией и всеми партнерами, которые согласны с основными принципами.

«Несмотря на то, что Армения является членом ОДКБ, мы готовы продолжить сотрудничество с нашими партнерами в РА – с целью обеспечить безопасность, стабильность, равно как и эффективное сотрудничество с гражданским обществом», - как передает Арменпресс, сказал Новаковски.

Он добавил, что НАТО не направлено против кого бы то ни было. «Честно говоря, мы не направлены против России. НАТО направлено на укрепление на укрепление своих внутренних оборонительных возможностей, наша цель – обеспечить стабильность в том регионе, который находится под нашей ответственностью», - сказал посол Польши.