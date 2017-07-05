Сотрудничество НАТО и Армении предельно транспарентно – Матиас Кислер

Посол Германии в Армении Матиас Кислер считает сотрудничество НАТО и Армении предельно транспарентным. На форуме «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении» посол Германии подчеркнул, что сотрудничество и миссии Армении и НАТО намечены по программе партнерства.

«Мы можем провести определенные работы, и уже провели – в области модернизации вооруженных сил. Мы содействовали Армении в разработке концепции военного образования, что во многом поможет Армении избавиться от негодной бронетехники», - как передает Арменпресс, сказал Кислер.

Он также подчеркнул важность программы прав человека и дисциплины в ВС РА. По мнению Кислера, у НАТО и РА подходы прозрачны и эффективны.