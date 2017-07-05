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Сотрудничество НАТО и Армении предельно транспарентно – Матиас Кислер


Посол Германии в  Армении Матиас Кислер считает сотрудничество НАТО и Армении предельно транспарентным. На форуме «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении»  посол Германии подчеркнул, что сотрудничество и миссии Армении и НАТО намечены  по программе  партнерства. 

«Мы  можем провести определенные работы, и уже провели – в  области модернизации вооруженных сил. Мы  содействовали Армении в  разработке концепции военного образования, что во многом поможет Армении избавиться от негодной бронетехники», - как  передает Арменпресс, сказал Кислер.

Он также подчеркнул важность программы  прав человека и дисциплины в  ВС РА. По мнению Кислера, у  НАТО и РА  подходы  прозрачны  и эффективны.

 

 



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