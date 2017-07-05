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Вражеских детей не бывает – Сенор Асратян о провокации Азербайджана


Пресс-секретарь МО Арцаха Сенор Асратян прокомментировал провокацию Азербайджана 4  июля, обвинив наших соседей с «неолитическим мышлением» в смерти гражданина собственной  страны, тем более двухлетнего ребенка. 

Как  передает Арменпресс, Асратян, в  частности, отметил: «Вражеских детей  не  бывает, тем более… двухлетнего ребенка. Но бывают случаи, когда по вине безмозглых трусов погибает ребенок.  Так  случилось вечером 4  июля, когда аскер «могущественной»  армии Азербайджана, прикрываясь в  тылу мирного населения, применив реактивные системы залпового огня, выстрелив не в кого-нибудь, а в… двухлетнюю девочку. В отличие  от наших соседей  с неолитическим мышлением, мы  вынуждены  с болью констатировать этот факт и выразить сожаление. Примите  как  частное  мнение». 

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из  минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый  миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый  гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.),     а в 20:20-20:30-  из огневой  точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для  подавления  наступательной  активности  противника в 20:31-20:40 передовые  части АО  вынуждены  были предпринять ответные действия, в  результате  чего нанесен ущерб огневой  точке в селе Алханлы. По достоверной  информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник  понес потери. У  АО потерь нет.

Азербайджан  объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.

 

 



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