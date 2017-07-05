Вражеских детей не бывает – Сенор Асратян о провокации Азербайджана

Пресс-секретарь МО Арцаха Сенор Асратян прокомментировал провокацию Азербайджана 4 июля, обвинив наших соседей с «неолитическим мышлением» в смерти гражданина собственной страны, тем более двухлетнего ребенка.

Как передает Арменпресс, Асратян, в частности, отметил: «Вражеских детей не бывает, тем более… двухлетнего ребенка. Но бывают случаи, когда по вине безмозглых трусов погибает ребенок. Так случилось вечером 4 июля, когда аскер «могущественной» армии Азербайджана, прикрываясь в тылу мирного населения, применив реактивные системы залпового огня, выстрелив не в кого-нибудь, а в… двухлетнюю девочку. В отличие от наших соседей с неолитическим мышлением, мы вынуждены с болью констатировать этот факт и выразить сожаление. Примите как частное мнение».

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.), а в 20:20-20:30- из огневой точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для подавления наступательной активности противника в 20:31-20:40 передовые части АО вынуждены были предпринять ответные действия, в результате чего нанесен ущерб огневой точке в селе Алханлы. По достоверной информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник понес потери. У АО потерь нет.

Азербайджан объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.