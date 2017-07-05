Дональд Трамп отправляется с визитом в Польшу

Президент США Дональд Трамп прибудет с визитом в Польшу в среду вечером. Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг. Тогда же Трамп примет участие в саммите глав стран Трехморья. Американский лидер пробудет в Варшаве менее суток иբпрямо из Польши направится в немецкий Гамбург, где пройдет саммит G20.



Планируется, что самолет президента США приземлится на военном аэродроме недалеко от Варшавы в четверг вечером, а уже в пятницу утром начнется серия встреч Трампа с руководством Польши. Откроет это мероприятие церемония официального приветствия президентом Польши Анджеем Дудой, после чего состоится разговор президентов в формате (один на один), а после переговоры в составе делегаций. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили 10 руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.

В 14.00 президентский самолет уже должен вылететь в Гамбург, где начнется саммит G20.



