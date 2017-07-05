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Президент Бако Саакян подписал законы


5  июля Президент Бако Саакян подписал законы «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «О государственных пенсиях», «О внесении изменения в закон НКР «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и закон «О гарантиях деятельности депутатов Национального собрания Республики Арцах».

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.



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