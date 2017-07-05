5 июля Президент Бако Саакян подписал законы «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «О государственных пенсиях», «О внесении изменения в закон НКР «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и закон «О гарантиях деятельности депутатов Национального собрания Республики Арцах».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.