НКР опровергла азербайджанскую информацию о ранении военнослужащих АО

Минобороны Арцаха опровергло информацию о ранении военнослужащих АО, распространенную в азербайджанских СМИ. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО Арцаха.

В сообщении МО говорится: «Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что якобы в результате взрыва в воинской части ранены 3 военнослужащих АО, не соответствует действительности.

В отличие от азербайджанской стороны, Министерство обороны Арцаха остается верным транспарентности в своей деятельности и периодически выступает с заявлениями об инцидентах, а вот подобные дезинформации страны-противника направлены исключительно ко внутренней аудитории».