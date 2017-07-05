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НКР опровергла азербайджанскую информацию о ранении военнослужащих АО


Минобороны  Арцаха опровергло информацию о ранении военнослужащих АО, распространенную в азербайджанских СМИ. Об  этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  МО Арцаха.

В сообщении МО говорится: «Распространенная азербайджанскими СМИ  информация  о том, что якобы в результате  взрыва в  воинской части ранены  3  военнослужащих АО, не  соответствует действительности.

В  отличие от азербайджанской  стороны, Министерство обороны  Арцаха остается  верным транспарентности в  своей  деятельности и периодически выступает с заявлениями об инцидентах, а вот подобные дезинформации страны-противника направлены  исключительно ко внутренней  аудитории».



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