Армения надежный партнер для НАТО – Росариа Пуглиси

В отношениях Армения-НАТО сюрпризов нет: Армения надежный партнер для НАТО. Так заявила заместитель руководителя представительства НАТО в Грузии Росариа Пуглиси в ходе форума «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении».

«Армянские миротворцы участвуют в миротворческих миссиях НАТО в Косово и Афганистане. Мы придаем этому важность», - как передает Арменпресс, сказала она.

Пуглиси посчитала важным и то обстоятельство, что будучи членом ОДКБ, Армения эффективно сотрудничает и с НАТО. «Мы не видим в этом никакого противоречия», - подчеркнула она.

Росариа Пуглиси с радостью отметила, что Армения участвует и в дисциплинарных программах НАТО, что позволяет бороться с коррупцией в вооруженных силах. «Это был смелый шаг вашей страны – участвовать в этих программах», - сказала она.