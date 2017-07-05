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Армения надежный партнер для НАТО – Росариа Пуглиси


В  отношениях Армения-НАТО сюрпризов нет: Армения  надежный  партнер для  НАТО. Так  заявила заместитель руководителя  представительства НАТО в Грузии Росариа Пуглиси в ходе  форума «НАТО от Варшавы до Брюсселя: человеческая безопасность и реформы в сфере безопасности Армении».

«Армянские  миротворцы участвуют в  миротворческих миссиях НАТО в  Косово и Афганистане. Мы придаем этому  важность», - как  передает Арменпресс, сказала она.

Пуглиси посчитала важным и то обстоятельство, что будучи членом ОДКБ, Армения эффективно сотрудничает и с НАТО. «Мы не  видим в этом никакого противоречия», - подчеркнула  она. 

Росариа Пуглиси с радостью отметила, что Армения участвует и в дисциплинарных программах НАТО, что позволяет бороться с коррупцией в  вооруженных силах. «Это был смелый  шаг вашей  страны – участвовать в  этих программах», - сказала она.

 



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