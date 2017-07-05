В Японии из-за ливней объявили эвакуацию почти для 20 тысяч человек

Указание срочно эвакуироваться получили 19,7 тысячи человек на западном побережье Японского моря префектуры Симанэ из-за ливней,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



Ранее Главное метеорологическое управление ввело для этого района режим "особой тревоги" из-за опасности затоплений и оползней в результате рекордно сильных ливней. Метеорологи отметили, что степень угрозы превышает все известные до сих пор пределы.

Жителям рекомендовано следовать указаниям местных властей об эвакуации или, если выйти на улицу представляется небезопасным, подняться на второй этаж дома.

Чрезвычайное положение объявлено для нескольких районов западного побережья префектуры Симанэ. Из-за двойного влияния атмосферного фронта и проходящего тайфуна "Нанмадол" за сутки в ряде районов префектуры выпало 350 миллиметров осадков. Превышена месячная норма для июля.



