Азербайджан должен выполнять венские и санкт-петербургские соглашения:пресс- секретарь МИД Армении

Для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации и потерь на линии соприкосновения, власти Азербайджана должны согласиться выполнять венские и санкт-петербургские соглашения. Как передает «Арменпресс», об этом 4-го июля заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Чтобы избежать дальнейших провокаций со стороны Азербайджана, в Баку должны согласиться выполнять венские и санкт-петербургские соглашения»,- об этом пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян пишет на своей странице в Twitter.

4 июля на различных участках арцахско-азербайджанской границы ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 –противотанковый станковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 - 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 - 60 мм миномет (2 снаряда).

В районе 20:20-20:30 - из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из реактивных систем залпового огня TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Арцаха около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке, расположенной в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО Арцаха, противник понес потери.