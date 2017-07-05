Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти(Франция) и Ричард Хогланд (США) распротранили заявление по поводу эскалации напряжения на линии соприкосновения 4-го июля.

Как передает «Арменпресс», в заявлении сопредседатели отметили, что «получили сведения о том, что поздно вечером около села Алханлу в Физулинском районе возобновилось насилие, ставшее причиной человеческих потерь, в том числе, и среди гражданского населения».

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны срочно прекратить военные действия. Насилие порождает дальнейшее насилие и ничего не дает. Единственный ответственный и гуманный путь решения этого затянувшегося конфликта – вернуться за стол переговоров»,- сказано в заявлении.

Они выразили соболезнование семьям погибших.

4 июля на различных участках арцахско-азербайджанской границы ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 –противотанковый станковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 - 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 - 60 мм миномет (2 снаряда).

В районе 20:20-20:30 - из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из реактивных систем залпового огня TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Арцаха около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке, расположенной в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО Арцаха, противник понес потери.