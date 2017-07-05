Европейские индексы - 04-07-17

МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.31% и составил 12437.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.40% и составил 5174.90 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7357.23 пункта, российский MICEX вырос на 0.78% и составил 1917.40 пункта, а RTSI вырос на 0.90% и составил 1017.39 пункта.