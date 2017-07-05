Европейские индексы - 04-07-17
МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.31% и составил 12437.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.40% и составил 5174.90 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7357.23 пункта, российский MICEX вырос на 0.78% и составил 1917.40 пункта, а RTSI вырос на 0.90% и составил 1017.39 пункта.
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- 10:53 Европейские индексы - 04-07-17
- 10:51 Американские индексы не изменились - 04-07-17
- 10:50 Цены на цветные металлы - 04-07-17
- 10:48 Цены на драгоценные металлы выросли - 04-07-17
- 10:46 Цены на нефть выросли - 04-07-17
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- 04.07-18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-07-17
- 04.07-18:04 Азиатские индексы выросли - 04-07-17
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