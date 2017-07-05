Президент Армении направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:
“Дорогие соотечественники,
Поздравляю вас с Днём Конституции!
Исторический выбор народа Армении - строить свободное, демократическое и социальное государство. Эта цель чётко выражена в Основном Законе нашей страны. Конституция Республики Армения в течение прошедших лет для нашего государства и всего народа была прочной правовой опорой даже в самых сложных ситуациях.
Естественно, за это время в нашей общественной и политической жизни произошли ощутимые перемены, в результате которых назрела необходимость конституционных реформ, что и стало сегодня реальностью в нашей стране.
Как вы знаете, сейчас мы находимся на переходном этапе. Мы совершаем переход к парламентской системе правления. Мы убеждены, что нынешний, реформированный вариант Конституции Республики Армения предоставляет ещё большие возможности для развития демократии, соблюдения баланса между ветвями власти и вообще для того, чтобы наша страна развивалась всесторонне и без потрясений. Несомненно, в результате конституционных изменений мы будем иметь более справедливое и более стабильное государство и общество.
Еще раз поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником и желаю, чтобы мы безоговорочно были верны букве и духу нашей Конституции”.
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