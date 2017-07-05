Армия обороны Арцаха опубликовала видеоматериал о военной провокации Азербайджана

4 июля на разных направлениях линии соприкосновения арцахских и азербайджанских ВС противник продолжил нарушать режим прекращения огня. В частности, с 11.30 до 11.35 азербайджанская сторона применила в восточном направлении 82-миллиметровый гранатомет (4 снаряда), а с 12.45 по 12.55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда). В южном направлении в 13.35 был пущен в ход 60-миллиметровый гранатомет (снаряда), в19.10 - 60-миллиметровый гранатомет (2 снаряда), а с 20.20 по 20.30, азербайджанские ВС, расположенные в селе Алханлу, открыли огонь по расположенной в южном направлении воинской части Арцаха из реактивных систем залпового огня ТР-107 (5 залпов),а в 20.48 применили также 82-миллиметровый гранатомет. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила Армия обороны Республики Арцах. “Для подавления агрессии противника, передовые подразделения МО с 20.31 по 20.40 были предпринять ответные меры, в результате которых была повреждена огневая точка противника, расположенная в селе Алханлу. По достоверным данным соответствующих служб Армии обороны, противник понес потери. Армия обороны, в результате провокации азербайджанской стороны, потерь не имеет”, говорится в сообщении АО. Минобороны Арцаха заявляет, что вся ответственность за последствия произошедшего несет военно-политическое руководство Баку. Приложенный к другому сообщению АО видеоматериал подтверждает, что армянская сторона открыла ответный огонь лишь в 20.31, после применения противником системы залпового огня ТР-107. То есть, лишь после несколько раз предпринятой противником огневой атаки. В сообщении АО говорится, что Азербайджан свои огневые позиции “как всегда располагает в населенных пунктах, превращая тем самым мирных жителей в живой щит”.