Президент НКР принял участие в премьере документального фильма Анны Дерзакян

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 июля принял участие в премьере документального фильма Анны Дерзакян “Моя большая разбросанная семья”. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.