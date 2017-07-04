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Президент НКР принял участие в премьере документального фильма Анны Дерзакян


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 июля принял участие в премьере документального фильма Анны Дерзакян “Моя большая разбросанная семья”. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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