Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Ашот Маргарян подал в отставку.

«Было большой честью и ответственностью работать заместителем министра труда и социальных вопросов, за что я благодарен премьер-министру Карапетяну. В течение пяти месяцев я смог подробно ознакомиться с вопросами социальной сферы и предложить решения. Должен признаться, я принимаю трудное решение, потому что ухожу с большим чувством долга и ответственности, оставив свои реформы незавершенными. Я не вижу себя на государственной службе или в политике в ближайшие годы. Я благодарен всем своим коллегам за плодотворное сотрудничество», - как сообщает Арменпресс, написал Маргарян в Facebook.