Lydian International получит кредит в размере 25 млн долларов для строительных работ

Согласно данным сайта proactiveinvestors.com, компания Lydian International получит кредит в размере 25 млн долларов США от фонда Orion and Resource Capital для строительных работ на шахте «Амулсар».

Как сообщает Арменпресс, первый взнос компания получит сразу, а второй – снова в размере 25 млн долларов США в августе этого года.

Компания Lydian International планирует начать первую добычу золота в первой половине 2018 года.

«Мы очень рады получить это финансирование во время пика нашего строительного сезона», - сказал президент и главный исполнительный директор компании Lydian International Говард Стивенсон.