Lydian International получит кредит в размере 25 млн долларов для строительных работ
19:55, 4 Июль, 2017
Согласно данным сайта proactiveinvestors.com, компания Lydian International получит кредит в размере 25 млн долларов США от фонда Orion and Resource Capital для строительных работ на шахте «Амулсар».
Как сообщает Арменпресс, первый взнос компания получит сразу, а второй – снова в размере 25 млн долларов США в августе этого года.
Компания Lydian International планирует начать первую добычу золота в первой половине 2018 года.«Мы очень рады получить это финансирование во время пика нашего строительного сезона», - сказал президент и главный исполнительный директор компании Lydian International Говард Стивенсон.