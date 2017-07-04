6 июля созывается внеочередная сессия НС Армении

По распоряжению председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна, согласно ст.100 Конституции Армении и ст.44 закона “Регламент НС”, по инициативе правительства 6 июля, в 10:00 часов, созывается внеочередная сессия НС Армении – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.