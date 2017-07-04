Гагик Арутюнян считает приоритетом реформу всего правового поля на основе Конституции

Сегодня приоритетной задачей является реализация Конституции не только ее положений в правовом плане, но и реформа всего правового поля на основе Конституции и конституционализация правовых отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом на посвященной Дню Конституции выставке работ известного художника Рудика Петросяна сказал председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян.

«Принятая в 1995 году Конституция создала гарантии стабильного развития армянского развития, и дальнейшие развития еще больше укрепила их. Одно дело, написанное на бумаге, а конституционные отношение реальной жизни – другое дело. Мы должны суметь перейти от Конституции к конституциональности», - сказал он.

В рамках мероприятия состоялась также презентация книги Арутюняна «Конституциональность: диагностика, мониторинг и проблемы управления».