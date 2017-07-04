Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Германии

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с произошедшей в Баварии 3 июля трагической аварией туристического автобуса, которая стала причиной десятков жертв и раненных. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.