Азиатские индексы выросли - 04-07-17

ТОКИО, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 20032.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.29% и составил 1609.70 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.41% и составил 3182.80 пункта, а HANG SENG снизился на 1.53% и составил 25389.01 пункта.