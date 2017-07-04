Вице-спикер НС Армении приняла постоянного координатора ООН

Вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян 4 июля приняла постоянного координатора ООН в Армении Брэдли Бузетто и его заместителя Д.Марясина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества НС РА и представительства ООН в Армении, в частности обсудили возможности реализации совместных программ укрепления связи парламент – общество. Г-жа Оганнисян отметила, что в рамках своих полномочий будет содействовать осуществлению подобных инициатив и программ.