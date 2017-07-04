Каждый из нас ответственен за судьбу мира: Арташес Гегамян (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

С 25-го по 30-ое июня 2017 года в Риме проходила 24-я Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия (далее МАП). Уже приходилось писать об исключительной представительности этого форума, глубокой содержательности и актуальности вопросов, поднятых на Генассамблее МАП. Сейчас, по прошествии недели после завершения форума, совершенно по новому осмысливаешь выступления ораторов, приветственные послания Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителя Его Блаженства Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II-го, представителя Генерального секретаря Всемирного Совета церквей. Особо следует отметить приветственное послание Светейшего Папы Римского Франциска. Оно было проникнуто глубокой верой в безальтернативность и острую востребованность единения мирового Христианства. Папа Римский в своем послании выразил уверенность, что только объединившись можно будет уничтожить международный терроризм, только в тесном сотрудничестве с представителями всех мировых религий можно победить это великое зло, которое угрожает уничтожением нашей цивилизации.

Примечательно, что с трибуны Генассамблеи МАП было оглашено приветствие Президента Панафриканского Парламента, которое огласила Спикер Парламента Республики Мозамбик, госпожа Вероника Натанаэль Макамо Делово.

Все озвученные с трибуны Генассамблеи послания были проникнуты как тревогой за судьбы мира, так и выражением полной решимости сделать все, чтобы объединить всех людей доброй воли, независимо от их вероисповедания, для противодействия международному терроризму с целью недопущения ввергнуть наш мир в пучину глобальной войны и хаоса.

На пленарном заседании 24-й Генеральной Ассамблеи МАП от имени Национального Собрания РА выступил и я. Каково было мое выступление, судить читателю.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА

НА 24-ОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕE МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (МАП)

(РИМ, 27 ИЮНЯ 2017 г.)

Уважаемый господин Президент Сергей Попов, уважаемый господин Генеральный секретарь Андреас Михайлидис, ваши высокопреосвященства, коллеги! Это мое первое выступление, дебьют в столь авторитетной аудитории известных политиков, ученых-теологов, высоких иерархов Католической и Православной церквей, депутатов национальных парламентов 21 страны и Европарламента. Это, безусловно, накладывает на каждого выступающего высокую ответственность.

Уважаемые коллеги, прежде всего хотелось бы выразить свое принципиальное несогласие с коллегой, представляющей Александрийскую православную церковь (Александрийский патриархат). Выступившая до меня представительница Египта, ссылаясь на слова патриарха Александрийского и всей Африки, заявила, что после недавних варварских поджогов Христианских церквей в Египте, патриарх изрек: лучше сохранить государство, чем потерять церковь. Армения на протяжении шести столетий была лишена государственности, при этом в немалой степени за свою незыблемую приверженность своей христианской вере, Армянской апостольской церкви. Да моя страна была лишена государственности, но сохранила свою веру, приверженность христианской религии и церкви, которые в те суровые столетия безгосударственности по всему Ближнему Востоку воздвигала Христианские храмы. Спустя шесть столетий, благодаря своей вере, Армения восстановила и государственность.

С этой высокой трибуны уважаемый коллега из Грузии Захарий Куцнашвили, видимо, в знак благодарности принимающей итальянской стороне за прекрасный прием, оказанный участникам МАП, отметил, что Генеральная Ассамблея проходит в стране, которая, будучи первой страной принявшей Христианство в качестве государственной религии, является колыбелью Христианства. Однако, исторические факты свидетельствуют о другом, а именно: после принятия Арменией в 301 году Христианства как государственной религии лишь спустя 12 лет, в начале 313 года императором Константином Великим (носившим в то время титул Августа префектуры Римской империи), и его соправителем (Августом Восточной префектуры) Лицинием был издан эдикт (закон), получивший в истории название “Миланский эдикт 313 г.”, о веротерпимости. Миланский эдикт о свободе вероисповедания завершил длинный период гонений на христианство, вернул христианским общинам отнятую у них ранее собственность.

Теперь по существу обсуждаемой нами темы. Она озаглавлена: «Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления». Так вот, чтобы преодолеть глобальный кризис, надо в первую очередь определить, а какавы же причины, источники возникновения кризиса. А причины этого кризиса следует искать в геополитике. Их надо искать и в том, что ведущие страны Запада уже сегодня накопили государственный внешний долг, который превышает валовой внутренний продукт этих стран. Так, государственный внешний долг США на конец 2016 года по данным МВФ от 12.04.2017 г. (General government gross debt (% of GDP)) составил 107,4 % от ВВП, Японии – 239,2 %, Великобритании – 89,2 %, Греции – 181,3 %, Италии – 132,6 %, Испании – 99,3 %, Португалии – 130,3 %. Для сравнения скажем, что государственный внешний долг Армении на конец 2016 г. по данным МВФ составил 51,8 % от ВВП. А чем же большие объемы государственного внешнего долга вызывают тревогу, чем они опасны?

Опасность обусловлена тем, что страны, накопившие огромный государственный внешний долг, сами являются эмитентами мировых резервных валют: доллара, евро, фунта стерлингов, японской йены. После заключения Бреттон-Вудских соглашений (от июля 1944 года), которые сменили финансовую системы, основанную на “золотом стандарте” и далее с переходом в 70-х годах ХХ века на Ямайкскую валютную систему, основанную на свободной торговле валютой, страны Запада, США, Япония, Евросоюз, Великобритания, которые, как указывалась, являются эмитентами мировых резервных валют (доллара, евро, фунта стерлингов, йены), печатают деньги, не подкрепленные соответствующими материальными ресурсами, которые в дальнейшем посредством государственных казначейских обязательств, облигаций и других ценных бумаг продают всем другим государствам, не являющимся эмитентами мировых резервных валют. Такое положение на глобальном финансовом рынке дает им неоспоримые преимущества, которые ложатся бременем на весь остальной мир. Подобная несправедливость на миравом финансовом рынке в течение нескольких десятилетий терпелась со стороны многих и многих государств, в том числе и имеющих быстро развивающиеся экономики. В далнейшем определенные государства, в первую очередь, Россия, Китай, Индия, ЮАР и другие объединились, к примеру, в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан), поставив перед собой задачу ведения взаимной торговли в национальной валюте, с перспективой создания своей денежной единицы, которая освободит их экономики от кабалы, засилья мировых резервных валют. Это, в свою очередь, как уже имеет место быть привело к формированию сомодостаточной многополярной, хотя бы, как минимум, к двухполярной мировой экономико-политической системы. Основу одной из полюсов этой системы составляют страны Запада, в основе другого полюса –упомянутые выше государства. Такой ход развития событий, естественно, был болезненно воспринят со стороны государств-эмитентов мировых резервных валют (как минимум с точки зрения их экономик). В результате мы становимся свидетелями, а зачастую и вовлеченными в конфликты, возгорающиеся – от Гибралтара до Владивостока. Одним из эпицентров этих конфликтов является Ближний Восток. Не секрет, что в условиях непрекращающихся конфликтов, мировые финансы перетекают в “тихие гавани”, не вовлеченные в эти конфликты, коими являются страны Запада, находящиеся “в далеке” от очагов напряженности и кровополития.

Уважаемые коллеги, меня очень воодушевило выступление с этой высокой трибуны Генеральной Ассамблеи МАП моего соотечественника, депутата Парламента Исламской Республики Иран Жоржа Абраамяна, который говорил о важности нашего форума и о готовности Иранского парламента на более тесное сотрудничество с Межпарламентской Ассамблеей Православия.

Уважаемые коллеги, в выступлениях Президент и Генеральный секретарь МАП очень правильно заметили, что МАП должна осудить варварские злодеяния, поджоги христианских, коптских церквей, имевшие место в Египте. Но почему нам, парламентариям МАП от имени Генассамблеи не осудить недавнюю террористическую атаку на Иранский Парламент. Поверьте, что подобное отношение со стороны МАП очень поднимет авторитет нашей организации и покажет всем, что в МАП во истину торжествует дух христианства, дух терпимости и уважительного отношения к мировым религиям, каковой является и Ислам. И этот дух довлеет, торжествует в этой аудитории.

Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить всех выступивших здесь ораторов за их гуманизм и солидарность в борьбе за искоренение несправедливости.

Уважаемые коллеги! С этой трибуны прозвучали очень гневные осуждения в адрес террористических организаций, ответственных за гибель сотен и тысяч безвинно убиенных. Но вызывает тревогу другое явление, когда мы столь же бурно не осуждаем гибель одного отдельно взятого человека. Смерть отдельно взятого человека как-то проходит мимо нас и не получает широкого общественного осуждения. Наверно и поэтому число жертв террористических атак исчисляется сотнями и тысячами людей, стариков и детей. Так вспомним же слова великого английского поэта, проповедника Джона Донна, который еще в ХVII веке написал бессмертные строки: “Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе”. Да все мы едины и смерть каждого человека умаляет и меня, тем более смерть моих соотечественников, которые на линии соприкосновения нагорнокарабахских и азербайджанских вооруженных сил ежедневно погибают от пуль азербайджанских снайперов. Точно также меня оскорбляет и смерть молодых воинов по ту сторону границы. Вина за их гибель лежит на совести политиков отдельных государств, преступления которых, увы, не становятся предметом серьезного осуждения.

Спасибо за внимание.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ