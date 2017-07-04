В Москве в среду объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в среду, 5 июля, желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы, дождя и ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в среду ожидается сильный ветер, дождь и гроза.



