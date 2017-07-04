Бронзовые призеры могли побороться в финале: Армен Бабаларян

Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе возвратилась из Дортмунда, приняв участие в чемпионате Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, старший тренер команды Армен Бабаларян общий результат считает удовлетворительным. По его словам, бронзовые призеры Грачья Погосян и Малхас Амоян могли также побороться в финале.

Я доволен двумя бронзовыми призерами – Малхасом Амояном (74 кг) и Грачья Погосяном (60 кг). Они могли побороться также и за золото.

Амоян по сравнению с соперниками имел более легкий вес, что ощущалось в схватках. Его ждет большое будущее.

Погосян в четвертьфинале получил травму, что помешало ему полноценно проявить свою силу. Азербайджанский борец в двух местах вывихнул ему средний палец, но он смог победить в той схватке. Благодаря большой воле Погосян завоевал бронзовую медаль.

Давид Овасапян (120 кг) был в состоянии дойти даже до финала, но помешало волнение. Сказалось отсутствие международного опыта. Ашот Мхитарян (50 кг) занял 5-е место. Он выступил в пределах своих возможностей. Остальными борцами я недоволен", - сказал Армен Бабаларян.

Тренер отметил, что в отличие от борцов вольного стиля, в их случае грубых судейских ошибок не было.

"Лишь в поединке Грачья Погосяна арбитр должен был присудить ему два очка, а азербайджанцу – предупреждение. Я спросил арбитра, почему не дал нам очки. Он ответил, что не заметил тот эпизод".

Молодые борцы скоро начнут готовиться к чемпионату мира.