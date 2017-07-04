МИД Армении уточняет гражданство утонувших в Челябинске армян

Из-за перевернувшейся лодки в Челябинской области утонули четверо детей и трое взрослых. По сообщению российских СМИ, утонувшие были армянами. Как сообщает Арменпресс, «Комсомольская Правда» пишет, что инцидент случился вблизи села Чесма Челябинской области. На берегу большого карьера, который в народе именуют озером Максимка, собралась большая армянская семья и их друзья: 25 человек отмечали выпускной девятиклассницы.

Ближе к девяти вечера родственник выпускницы предложил прокатить желающих на лодке. В дюралевую моторку, рассчитанную на четверых взрослых, вместе с ним сели восемь детишек.

Лодка отплыла от берега на 50 метров и на вираже опрокинулась.

«Мужчины бросились на помощь, — вспоминает один из очевидцев. — Женщины кричали, плакали… Это было страшно!»

Четверых детей удалось спасти, среди них была — выпускница. Ее отец и еще один мужчина, кинувшихся на помощь, утонули, спасая остальных. Вместе с ними погибли три мальчика 2, 8 и 15 лет, девочка десяти лет и тот, кто катал их на лодке.

Все погибшие — родственники.

По сообщению Ren.tv спаслись Нара Д, Стела Г., Лева Д. и девочка 2001 года рождения. Мальчики 2015, 2009 и 2002 г.р., девочка 2007 г.р., а также Арен Д. и Артур Н., которые пытались спасти детей, утонули. Погибший Арман Д. находился в лодке вместе с детьми.

В МИД Армении сообщили Арменпресс, что пытаются уточнить, были ли погибшие и пострадавшие гражданами Армении.

«МИД пытается уточнить, были ли они гражданами Армении или нет», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.