Для достижения прогресса в переговорах сопредседатели, прежде всего, должны обеспечить положительную среду: зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов

До сих пор пока Азербайджан ни единым своим шагом не показал, что готов к прогрессу в переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, для достижения прогресса в переговорах сопредседатели, прежде всего, должны обеспечить положительную среду.

«Для достижения прогресса в переговорах сопредседатели, прежде всего, должны обеспечить положительную среду. Это будет лишь тогда, когда Азербайджан прекратит свою милитаристскую риторику, перестанет по поводу и без оного говорить о новой войне, и, наконец, осуществит договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, комментируя соглашение Армения-ЕС, Шармазанов сказал, что ничего не мешает сторонам подписать новое соглашение.

«Вхождением в ЕАЭС Армения не закрыла пути к сотрудничеству с ЕС, это было сказано президентом Армении Сержем Саргсяном даже в присутствии Путина. Сегодня мы имеем парафированный договор, и, по крайней мере, с армянской стороны, нет препятствий к его подписанию», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.