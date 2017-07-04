Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севан

Национальное Собрание Армении сегодня, 4 июля, на внеочередной сессии соотношением голосов 77 «за» и 3 «против» в первом чтении приняло законопроект о внесении дополнений в Закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».

Как передает «Арменпресс», перед голосованием депутат НС Армении от оппозиционной фракции «Елк» Артак Зейналян отметил: «Мы убеждены, что решение вопроса орошения земельных участков 130 тысяч бенефициаров можно было решить и иными способами».

«Мы проголосуем против принятия данного законопроекта. Одновременно призываю своих коллег поддержать нас при обращении в Конституционный суд, где мы намерены оспорить конституционность данного закона», – сказал Зейналян.

Напомним, данным законопроектом предлагается в оросительных целях увеличить норму заборов воды из озера Севан до 270 млн куб. м.