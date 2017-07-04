В заповеднике «Звартноц» открылась экспозиция, посвященная 200-летию Айвазовского

В заповеднике «Звартноц» открылась экспозиция под названием «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память», посвященная 200-летию Айвазовского. Были представлены 4 известных полотна известного мариниста - «Девятый вал», «Черное море», «Кораблекрушение», «Морской берег» и др.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГПОН «Служба охраны заповедников и исторической среды», гиды этого учреждения представили посетителям на армянском, английском и русском языках биографию Айвазовского, осветили его деятельность и творчество, и представили детали о его знаменитых произведениях. Как всегда, посетителей потрясла его картина «Девятый вал», которая входит в число 10 лучших марин мира.