Главный тренер молодежной сборной Армении по стрельбе недоволен выступлениями своих подопечных

Молодежная сборная Армении по стрельбе на днях приняла участие в чемпионате мира в немецком городе Зуль. Надежды главного тренера сборной Сейрана Никогосяна не оправдались – ни одного участника в финале. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в беседе с пресс-службой НОКА наставник рассказал о выступлении армянских стрелков.

"Мы очень хорошо подготовились к чемпионату мира, и неудачные выступления действительно удивили. Наши стрелки выступили хуже ожидаемого. Я ожидал призового места от Завена Игитяна. Он более опытен, находится в соответствующем возрасте, но не получилось.

Другие спортсмены пока еще в юношеском возрасте. На них могло сказаться напряжение, поскольку они впервые участвовали в молодежном чемпионате мира. Перед каждым соревнованием все ожидают медалей, а это психологически давит.

Юные спортсмены соревновались больше для опыта. Для них очень важен следующий год, поскольку впереди юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. До этого они должны участвовать в рейтинговых соревнованиях и получить право выступить на Играх", - сказал Сейран Никогосян.

Тренер отметил, что в ближайшем будущем стрелки будут тренироваться на местах и примут участие во внутренних соревнованиях.