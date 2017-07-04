Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в успешности своего визита в Россию и надеется на обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в ходе переговоров лидеров двух стран в узком составе.

"За последние годы мы с вами добились успехов во взаимоотношениях. Во время этого визита я намерен с Вами обстоятельно обсудить все вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Я уверен, что по итогам этого визита мы обязательно добьемся новых успехов", - сказал Си Цзиньпин.

Он напомнил, что Россия стала первой страной, которую он посетил с официальным визитом после избрания на пост председателя КНР в 2013 году. Глава КНР отметил, что за все время на посту председателя КНР он встречался с Путиным 22 раза.





