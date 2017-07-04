Председатель НС Армении Ара Баблоян принял посла Болгарии в РА

4 июля Председатель НС А.Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в РА Марию Павлову Цодоркову-Каймактчиеву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью в НС, А.Баблоян подчеркнул давнюю дружбу и культурные общности двух народов, ставшие базой развития армяно-болгарских отношений.

Спикер НС особо выделил роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних связей и углублении сотрудничества.

А.Баблоян подчеркнул важность деятельности парламентских групп дружбы и отметил, что депутат Дж.Багдасарян возглавит формируемую вскоре группу Армения – Болгария.

Председатель НС обратился к проведенным в РА конституционным реформам, отметив, что Армения переходит к парламентской системе правления. А.Баблоян оценил связи Армения – Болгария также с точки зрения отношений РА – ЕС.

Спикер парламента, обратившись к региональным проблемам, подчеркнул важность взвешенной позиции Болгарии по НК-конфликту – в соответствии с общим подходом сопредседателей МГ ОБСЕ и ЕС.

Посол Мария Павлова Цодоркова-Каймактчиева, поблагодарив за прием, высоко оценила существующие между двумя странами отношения. Она особо выделила роль армянской общины Болгарии в укреплении двусторонних связей. Посол заверила, что за время пребывания в должности сделает все возможное для еще большего развития и углубления уже налаженных отношений. Г-жа Цодоркова-Каймактчиева, оценивая сотрудничество групп дружбы парламентов и взаимодействие на различных международных парламентских площадках, отметила, что группа Болгария – Армения уже сформирована.

Собеседники особо выделили расширение и развитие сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной, образовательной и других сферах.