Часть дохода от «Красочного забега» будет предоставлен программе построения безопасной дороги Иджеван-Берд

Масштабный красочный забег Yerevan Color Run пройдет в столице Армении 16-го июля. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказали организаторы забега.



Забег проводится в рамках мероприятий столичной мэрии "Ереванское лето 2017". Как отметили во вторник в ходе пресс-конференции организаторы мероприятия, планируется, что в этом году число участников забега составит около 3-5 тысяч (полторы тысячи в прошлом году).



По словам председателя-основателя проекта Run Armenia Казара Акопяна, спортивно-благотворительное мероприятие, которое проводится в Армении уже третий год, стартует с регистрации участников на Площади Республики в 08:00."В 09:45 мы начнем фитнес-тренировку, после чего в 10:00 стартует сам забег. Мы пробежим пять километров, а в конце забега состоятся салют из красок и музыкальная вечеринка", - отметил Акопян.Он подчеркнул, что участники мероприятия пробегут от Площади Республики по улице Амиряна, проспекту Маштоца, улицам Исаакяна и Налбандяна, а затем вернутся к Площади Республики.В свою очередь, начальник управления культуры и туризма аппарата мэрии Еревана Рубен Ованнисян добавил, что программа "Ереванское лето", в рамках которой проводится забег, со временем становится все масштабней."Цель программы - создать условия для летнего отдыха не только для жителей столицы, но и туристов. Благодаря программе "Ереванское лето" Ереван стал фестивальным городом. Июнь был богат на различные мероприятия, лишь в этом месяце было организовано порядка 25 спортивно-культурных мероприятий", - добавил Ованнисян.По его словам, программа настолько полюбилась, что теперь в ее рамках мэрия сотрудничает не только с государственным, но и частным сектором.Вместе с тем начальник управления по маркетингу и стимулированию рынка Госкомитета по туризму Армении Гоар Алоян подчеркнула, что такие мероприятия, как Yerevan Color Run имеют важное значение для граждан Армении и туристов, посещающих страну."Это новое, интересное мероприятие, которое помогает нам показать Армению в качестве красочной страны и сделать так, чтобы люди приезжали из заграницы, чтобы принять в нем участие. Мероприятие помогает решить две важные задачи - организовать спортивный и фестивальный туризм", - добавила Алоян.Она отметила, что Госкомитет намерен вручить занявшим первое место участникам трехдневные экстремальные туры по Армении."Победители получат возможность увидеть Армению с новой, экстремальной стороны", - сказала Алоян.Часть вырученных в ходе забега средств будет направлена на строительство спортивных площадок для бесплатных уличных тренировок Street Workout в Ереване, другая часть - на строительство 34-километрового участка автотрассы Иджеван-Берд, реализуемого в рамках благотворительной программы "Дорога жизни".Мероприятие проводится по инициативе проекта Run Armenia при содействии мэрии Еревана и Госкомитета по туризму Армении. В забеге могут принять участие лица старше 14-ти лет.