Шармазанов призвал голосовать за законопроект о дополнительном отводе вод из Севана

Шармазанов не разделяет мнения о том, что власти Армении в течение прошедших лет не уделяли внимания проблемам и экосистеме озера Севан. “В процессе обсуждения проекта закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению,сохранению, перепроизводству и использованию экосистемы озера Севан”, - сказал заместитель председателя Национального собрания РА, отметив, что попали в такое положение, когда с одной стороны стоит проблема экосистемы озера Севан, а с другой - задача орошения и задачи, вставшие перед народом, которые требуют немедленного решения. “Озеро Севан национальное богатство, или нет? Однозначно - да! Мы должны заботиться о Севане? Конечно – да! Мы шаги предпринимали для этого, или нет? Здесь можем иметь различные мнения. Не так, что в течение последних 10 лет ничего не делали и сейчас пришли за счет Севана делать орошение для сельчан”, - согласно «Арменпресс» сказал Шармазанов.

Возвращаясь к мнениям, что нужно было проект закона заранее вынести на всенародное обсуждение, осуществить заранее слушания в НС, он сказал, что это нереально, потому что НС 5-го созыва заканчивал свою работу, власти и оппозиция были заняты выборами, а НС 6-го созыва только вступил в силу.

“Новый парламент имеет контролирующую функцию и, дорогое правительство, да, каждый божий день, вы должны прийти и отчитаться – как власти, так и оппозиции. Нас выбрали для того, чтобы и вас контролировать, здесь нет ничего оскорбительного”, - отметил он.

Шармазанов добавил, что, речь идет о 130 000 сельчан, и они останутся без воды, если парламент не проголосует за принятие проекта этого закона. “Это катастрофа! Вы представляете, мы должны с открытым лицом пойти к этим сельчанам и сказать: знаете что, для того, чтобы уровень Севана был на несколько сантиметров больше, мы вам не дали воды, чтобы вы больше взяли бы кредитов, чтобы не смогли оплатить обучение ваших детей”, - сказал Шармазанов.

Согласно ему – выбор не между плохим и очень плохим, это необходимый выбор. Да Севан народное богатство, и его надо лелеять, но и Севан должен помочь нуждам народа”, - отметил зампредседателя НС.

Шармазанов призвал голосовать за проект закона, отмечая, что это для оперативного решения проблем 130 000 граждан.

Парламент обсуждает проект закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению,сохранению, перепроизводству и использованию экосистемы озера Севан. Согласно этому проекту предусмотрен дополнительный отвод 100 миллионов кбм воды в 2017 году.